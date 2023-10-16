Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 16 октября, в 600-й день войны.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о визите в Украину спецпредставителя президента США по восстановлению. Обсуждали ПВО, финансовую и другие виды помощи. Сообщил о телефонных разговорах с президентом Финляндии и премьером Канады, обсуждали ситуацию на фронте и конфликт в Израиле.

Напомним, накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский пообещал усиление ПВО перед зимой и шаги в защите Украины, которых еще не было.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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