Президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, которая сегодня, 16 октября, впервые приехала в Киев после назначения на должность.

Видео встречи Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

"Хороший разговор, хорошие сигналы. Обсудили, прежде всего, защиту нашей энергетической инфраструктуры и потребности в восстановлении Украины. А также макрофинансовую поддержку нашей страны и справедливое использование замороженных российских активов", - сообщил президент.

Зеленский рассказал, что Киев хочет привлечь частные американские инвестиции в долгосрочные проекты в аграрном секторе, машиностроении и химическом производстве, а также заинтересован в участии американских компаний в перестройке украинской энергетической системы.

Ранее Прицкер заявила СМИ о существовании условий, на которых Киев будет получать финансирование.

Напомним, в конце сентября США назначили чиновника, который будет следить, как Украина использует военную помощь. Им стал генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч. Он должен будет контролировать использование помощи, отправленной Украине и другим странам с начала полномасштабного российского вторжения. Её сумма уже составляет 113 млрд долларов.

Также мы разбирались, зачем США определили для Киева ревизоров и что это значит для украинской власти.