Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 14 октября.

Главное из заявлений президента:

Назвал уходящую неделю "неделей ПВО для Украины". Поблагодарил западных союзников за поддержку и пакеты военной помощи после встречи в формате "Рамштайн". Рассказал о конференции в Хорватии, посвященной вопросу гуманитарного разминирования в Украине. Сообщил о ситуации на фронте, отметив горячие точки, в частности, Авдеевку и Марьинку.

Напомним, накануне Украина попросила западных союзников передать на время зимы системы ПВО.

Также мы приводили список помощи, которую Запад передаст Украине по результатам "Рамштайна" с Владимиром Зеленским.

Война в Украине идет уже 598-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются активные атаки в районе Авдеевки. По данным Deep State, на северном фланге россияне в районе Красногоровки имеют продвижение. В ВСУ сообщили, что основные обстрелы сейчас идут под Авдеевкой. Под Марьинкой противник возобновил наступление у Победы и Новомихайловки. Также вчера были подбиты два корабля РФ экспериментальным вооружением морских дронов "Морской малюк".

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