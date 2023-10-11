Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал новый пакет помощи Украине на 200 млн долл., включающий боеприпасы, системы ПВО, противотанковое оружие и вооружение для борьбы с дронами.

Об этом он сообщил на встрече "Рамштайна" в Брюсселе.

Сегодня с неанонсированным визитом прибыл в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с Остином и новым главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном, обсудили потребности украинской армии и усиление ПВО накануне зимы.

Напомним, это шестнадцатая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Ранее журналистка "Голоса Америки" Карла Бабб сообщила, что новый пакет помощи будет профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил из-за ошибки в учете. Они позволяют отправлять Киеву оружие и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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