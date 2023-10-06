Министерство обороны США анонсировало шестнадцатую встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая состоится 10 октября в Брюсселе в офлайн-формате.

Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Как сообщает ведомство, в 16-м "Рамштайне" примут участие министр обороны США Ллойд Остин и новоназначенный председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Чарльз Браун.

"Министр и председатель ОКНШ присоединятся к министрам обороны и высшему военному руководству из почти 50 стран, чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине и дальнейшую поддержку со стороны международного сообщества", – отметили в Пентагоне.

Напомним, в Раде заявили, что если в США не проголосуют за дополнительное выделение средств для Украины, оружие у ВСУ закончится через месяц-полтора.

Ранее президент США Джо Байден признался, что хаос в рядах республиканцев в Конгрессе вызывает у него беспокойство, поскольку он пытается обеспечить новое финансирование для Украины.

В то же время телеканал Sky News сообщает, что Байден может использовать грантовую программу США для отправки военной помощи Киеву.