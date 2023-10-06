Президент Соединенных Штатов Джо Байден может использовать грантовую программу США для отправки военной помощи Украине.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Чиновники, близкие к ситуации, проинформировали телеканал, что администрация Байдена рассматривает возможность использования иностранного военного финансирования – схемы кредитования, предназначенной для помощи другим странам в покупке оружия - для Украины.

Белый дом настаивает на решении проблемы после того, как в последнем законопроекте, одобренном американскими законодателями на выходных, чтобы предотвратить приостановку работы правительства, не было какой-либо дальнейшей поддержки Киева.

Накануне президент США вчера намекнул, что может существовать альтернативный источник финансирования Украины, не вдаваясь в подробности того, что он имел в виду.

Тем временем опросы показывают, что среди американцев обеих основных политических партий падает поддержка поставок оружия Украине. Так, только 41% респондентов согласны с утверждением о том, что Вашингтон "должен предоставить Украине оружие", по сравнению с 35%, которые не согласились, а остальные не уверены.