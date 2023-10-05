Среди американцев обеих основных политических партий падает поддержка поставок оружия Украине.

Таковы данные опроса Reuters/Ipsos.

"Двухдневный опрос, завершившийся в среду, показал, что только 41% респондентов согласны с утверждением о том, что Вашингтон "должен предоставить Украине оружие", по сравнению с 35%, которые не согласились, а остальные не уверены.

Поддержка поставок оружия из США снизилась по сравнению с маем, когда опрос Reuters/Ipsos показал, что 46% американцев поддерживают отправку оружия, в то время как 29% были против, а остальные не уверены", – говорится в публикации Reuters.

Напомним, сегодня председатель парламентской ВСК по вопросам мониторинга получения и использования западного вооружения Александра Устинова заявила, что если в США не проголосуют за дополнительное выделение средств для Украины, оружие у ВСУ закончится через месяц-полтора.

Ранее Конгресс утвердил 45-дневный бюджет, но не стал включать в него деньги для Украины. После этого коллеги сместили спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, обвинив его в излишней сговорчивости и попытках закулисно согласовать с Белым домом в том числе украинское финансирование.

В понедельник, 2 октября, высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что у Соединенных Штатов осталось 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине.

Также недавно сообщалось, что у Пентагона заканчиваются деньги на замену оружия, отправленного Вашингтоном в Украину.