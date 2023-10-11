Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с визитом
В среду, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с неанонсированным визитом.
Об этом сообщается в телеграм-канале президента.
Сегодня в Брюсселе состоится встреча в формате "Рамштайн", встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина-НАТО.
Ранее Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию.
В Румынии он договорился, чтоб украинские пилоты могли обучаться на F-16 в Румынии. Также Зеленский анонсировал открытие Украиной нового зернового коридора через Молдову и Румынию
Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.
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