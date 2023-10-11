Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что международное сообщество "отворачивается" от Украины.

Об этом он сказал телеканалу France 2.

"Если международное внимание так или иначе отвлечется от Украины, это будет иметь последствия". Тогда время окажется на стороне российских войск.

"Судьба Украины зависит от единства остального мира. Я надеюсь, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться. Джо Байдена, Конгресса и обеих партий", - сказал Зеленский.

Комментируя ситуацию на фронте, он заявил, что "Россия пытается контратаковать, но безуспешно, и мы продолжаем продвигаться шаг за шагом". При этом он признал, что "мы движемся не так быстро, как ожидалось и чем хотелось бы".

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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