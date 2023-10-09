В последнее время СМИ много пишут о том, что западные союзники на фоне проблем с исчерпанием своих арсеналов и медленным запуском военной промышленности, хотят "перезапустить" оборонное производство в Украине, чтоб украинский ВПК мог хотя бы отчасти сам снабжать себя оружием.

То, что движение в этом направлении уже идет показывает и прошедший недавно в Киеве Международный форум оборонных индустрий, главной темой которого стало создание в Украине новых площадок по производству вооружения с участием западных инвесторов.

Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, чтобы развивать местное производство, Украине нужны мировые технологии, и добавил, что "совместных производств будет больше".

В Минстратегпроме сообщили, что, по итогам форума, подписали более 20 соглашений и меморандумов с иностранными компаниями. В основном они касаются производства дронов, ремонта и производства бронетехники и боеприпасов. Сделки держатся в строгой секретности, что с учетом войны вполне объяснимо.

Но возникает вопрос: реально ли вообще в воюющей Украине запускать новые оружейные производства, ведь понятно, что они тут же станут целью номер один для противника.

На этот счет мнения экспертов разделились.

Экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук считает, что полноценная работа военных заводов в Украине сейчас вряд ли возможна, имеет смысл создавать разве что небольшие ремонтные предприятия.

В то же время член правления Харьковского кластера "Инженерия-автоматизация-машиностроение", специалист в сфере проектирования авиационных систем Виталий Зайцев говорит, что оборонку даже в войну можно успешно развивать.

"Естественно, нужно учитывать реалии военного времени, начиная со специфики размещения предприятий и заканчивая логистикой и обеспечением режима секретности. Но заводы могут успешно работать как минимум по некоторым направлениям", — уверен Зайцев.

Разбирались, реально ли в Украине сейчас развивать оборонное производство.

Caesar, Bayraktar, Leopard. Будут ли западные концерны открывать заводы в Украине

На Международный форум оборонных индустрий, который недавно прошел в Киеве, съехались представители более 250 профильных компаний. Интерес иностранных производителей к нашему рынку понятен: в Украине сейчас используется огромный арсенал вооружения. И потребности в нем только растут.

Украинские власти дали понять, что они заинтересованы не просто в поставках оружия, а в его производстве внутри страны. Выступая на форуме, президент Владимир Зеленский призвал "строить вместе с Украиной и в Украине арсенал свободного мира".

Глава Минстратегпрома Александр Камышин также говорил о "местном производстве": совместных предприятиях иностранных концернов и украинских компаний, не важно каких — частных или государственных, главное, чтобы они развивали производство в Украине.

Как отметили в Минстратегпроме, Украина имеет необходимую базу, чтобы построить мощный оборонно-промышленный комплекс.

"На украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм, а также уникальные автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты, противотанковые комплексы, которые эффективно используются на фронте", — отметили в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что по итогам форума Украина подписала больше 20 соглашений и меморандумов с иностранными компаниями. Они касаются в первую очередь производства дронов, бронетехники и боеприпасов.

Подробности договоренностей не разглашаются. В Минстретегроме отметили только, что среди форматов сотрудничества совместное производство, обмен технологиями, поставки комплектующих. По данным наших источников из ВПК, подписаны соглашения, в частности, с французской компанией Nexter group (производитель систем Caesar, которые есть на вооружении ВСУ), Baykar Makina (производитель Bayraktar, который уже строит завод в нашей стране), немецкой Rheinmetall AG (производитель Leopard). В последнем случае совместное предприятие пока будет обслуживать военную технику).

Впрочем, Украина договаривалась о совместных проектах в оборонке и ранее, еще до войны. В частности, о производстве самолетов, в которое хотели вложиться инвесторы из ОАЭ. Но дальше договоренностей дело тогда так и не зашло.

Как будет в этот раз? С одной стороны, нашей стране необходимо много оружия, поставки которого с Запада в нужных объемах пока так и не налажены.

И о том, что в связи с этим нужно наращивать производство в самой Украине пишут и на Западе.

Как пишет газета The New York Times, этой теме был посвящен визит в Киев накануне Международного форума оборонных индустрий генсека НАТО Йенса Столтенберга и министров обороны Великобритании и Франции - Гранта Шэппса и Себастьяна Лекорню.

"Осознавая ослабление поддержки Запада в дорогостоящем деле вооружения Украины, чиновники считают расширение собственной военной промышленности Украины необходимым экономическим развитием разрушенной войной страны", - говорится в публикации.

По мнению NYT, "это также потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия", хотя и рискованная в условиях постоянных российских обстрелов. К тому же Запад столкнулся с трудностями с выполнением своих обещаний по вооружению Украины из-за сокращения оборонного производства с времен холодной войны.

Себастьян Лекорню заявил, что развитие украинского производства оружия является коммерческой возможностью и военной целью. Его сопровождали около 20 представителей французского правительства и оборонной промышленности.

Со временем, по словам Лекорню, будет меньше прямых подарков Украине оружия и больше продаж – иногда с субсидиями.

С другой стороны, инвестиции в производство в воюющей стране, куда в любой момент может прилететь, довольно рискованы. Кроме того, помимо военной есть еще бизнес-составляющая. "Военные" инвесторы могут столкнуться в Украине с такими же проблемами, как и все остальные: нерабочая судебная система, отсутствие гарантий защиты права собственности, коррупционная составляющая, сложности с землеотводом, подключениям к коммуникациям и др. А главное - дефицит рабочей силы, с которым сталкиваются все работодатели в Украине из-за мобилизации и эмиграции.

Правда, украинские власти обещают оборонке особый экономический режим. Его сейчас разрабатывают Минстратегпром, Минэкономики и Минобороны. Презентовать "детальный план" обещают к концу этого года.

Кроме того, планируется создать специальный Оборонный фонд при Минобороны. Он будет пополняться за счет дивидендов уже работающих государственных оборонных предприятий и прибыли от продажи конфискованных активов РФ. Средства станут распределять по трем направлениям: военная инфраструктура, социалка для военных и разработка новых технологий.

На форуме создали также Альянс оборонных индустрий. Пока в нем 38 компаний, но присоединиться может любой производитель вооружения.

Будет ли все это иметь реальное продолжение, то есть станут ли оборонные корпорации вкладывать деньги в украинский ВПК и заработают ли в нашей стране новые военные заводы?

"Подземные заводы и "виртуальное производство"

По поводу перспектив открытия в Украине новых военных производств с участием иностранного бизнеса в профильном сообществе обсуждаются самые разные сценарии.

Виталий Зайцев считает, что создание новых площадок вполне возможно.

"По-хорошему, нужно строить подземные заводы, в частности, в Западной Украине, где горы являются естественным прикрытием, и даже если что-то прилетит, масштабных разрушений не будет", — говорит он.

"Вполне реально открывать новые площадки под зонтиком ПВО или, если его не хватает, делать ставку на подземные цеха. На многих действующих предприятиях такие есть", - добавил аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.

Впрочем, детальных просчетов, в какую сумму может обойтись строительство подземного завода, сколько это займет времени и как провести работы в режиме максимальной секретности, у них пока нет.

По словам Зайцева, еще один вариант - максимальное дробление производственной цепочки.

"Это так называемое виртуальное производство. Оно может включать десятки разрозненных небольших предприятий по производству комплектующих и отдельную площадку сборки. Вычислить производителя каждого винтика врагу будет не так просто, кроме того, даже прилет по небольшому цеху не нанесет критического урона всей производственной цепочки", — отметил он.

"Новые предприятия можно создать довольно быстро. Государству только нужно определиться с приоритетами. Даже не дожидаясь иностранных инвесторов, мы можем запустить производство патронов. После того, как Луганский патронный завод оказался на территории так называемой "ЛНР" в 2014 году, Украина фактически лишилась патронного производства, и непонятно, почему за 9 лет оно так и не было восстановлено. Кроме того, реально развивать производство беспилотников, электронных систем радиолокационной борьбы, ракет средней и большой дальности, бронетехники и др. Я не говорю, что не будет проблем. У нас профессиональная школа практически потеряна, нужно дополнительно налаживать производство стали и проката, годных для военного производства. Плюс добиться соблюдения "режима номер один" - строгой секретности, что позволит минимизировать вражеские удары. Но у нас просто нет другого выхода. Для Украины развитие военного производства - это вопрос выживания", — добавил Зайцев.

Не выстрелит?

Впрочем, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук настроен менее оптимистично.

"То, что в Украине впервые прошел такой масштабный оборонный форум, который свел производителей и заказчиков, позволил им пообщаться, это очень хорошо. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Ной, как известно, строил свой ковчег до потопа, а у нас потоп прямо сейчас. И строить свой "ковчег" в таких условиях как минимум неразумно. Я бы еще понял, если украинские власти предложили строить военные заводы в других странах с условием переноса их в Украину после войны. Но строить производства в Украине сейчас? Во-первых, территория страны полностью простреливается. Нет мест, куда не долетает. А любое военное предприятие тут же становится целью врага. Во-вторых, цель любой западной компании, в том числе оружейной - это получение прибыли. Они должны принять решение об инвестициях в Украину и согласовать все риски с акционерами, банками и страховщиками. Даст ли хоть один банк деньги под такой проект и будет ли по нему страховое покрытие - вопрос. Но предположим, решили этот вопрос, вложились в площадку. Возникает сразу масса других проблем: как организовать логистику комплектующих? Броня, порох, спецхимия, спецкомпоненты - ничего этого в Украине не производят, значит, придется ввозить с учетом границ и угрозы прилетов по ходу следования грузов. Дальше - организационные моменты. Бесперебойное энергоснабжение будет? Минэнерго заявляет, что Украине предстоит очень непростая зима, так как враг, по всей вероятности, продолжит атаковать энергетическую инфраструктуру. Кадры есть? Военное производство нуждается в высококлассных специалистах, а в Украине их стало меньше, чем до войны: кто-то на фронте, кто-то сумел выехать за границу. Разве что женщинам и детям работать, как во Вторую мировую. Но и они массово уезжают за кордон. В-третьих, бизнес-среда, условия работы в Украине для западных инвесторов. Если бизнес вложится в завод несмотря на риски, а к нему придут контролеры "пощипать гуся", то, боюсь, разочарование будет очень большое. Кроме того, нужно менять законодательство, снимать ограничения на вывод средств нерезидентами, который с начала войны ограничили", - говорит нам Бондарчук.

Он также рассказал реальную историю украинского бизнесмена, у которого до войны было два предприятия. Одно из них разбомбили в начале вторжения, а по другому прилетело совсем недавно.

"При этом он сидит на развалинах завода, а ему звонят, и спрашивают, когда продукцию повезет. Вопрос о компенсациях, восстановлении предприятия пока открытый. И именно истории интересуют потенциальных западных инвесторов гораздо больше, чем те картинки, которые им рисуют на форумах", — говорит Бондарчук.

Но, по его словам, иностранному бизнесу интересно открывать в Украине ремонтные площадки для обслуживания своей техники, воюющей в Украине.

"Для них Украина сейчас - это своего рода лаборатория, полигон. Они в режиме реального времени могут наблюдать, как воюет их техника, что с ней происходит. Для таких испытаний финансирование будет, несмотря на все риски", — считает Бондарчук.

Он также добавил, что Украине стоит делать упор на развитие собственных военных технологий.

"Сдвиг в этом направлении уже есть, но этого недостаточно. Нужно более активно развивать отечественные технологии. Наши танки, в частности, "Булат", может, и уступают западным по электронике, но в целом очень неплохие. Как и ракеты "Нептун", которых пока нет в достаточном количестве, или радиолокационные станции "Стугна". Эти технологии, безусловно, стоит развивать, в том числе, по возможности, привлекая к сотрудничеству западных инвесторов. Но до окончания активных боевых действий особо рассчитывать на западные деньги вряд ли стоит", — подытожил Бондарчук.

О том, что во время войны нереально запустить крупносерийное военное производство в Украине говорит и Алексей Арестович.

"Текущие и перспективные возможности нашего собственного ВПК не позволяют нам производить бронетехнику и артиллерию не то, что сотнями - даже десятками в год. У нас есть пределы мобилизации, после которых завалится экономика. У РФ этот предел примерно в четыре раза выше", - говорит Арестович.

Бизнесмен, который работает в оборонной сфере считает, что частично оборонное производство в Украине все же можно запустить. Но производить там можно будет далеко не все виды оружия, которые нужны Украине.

"Нужно разделять несколько типов производства. Первый тип - то, которое можно производить в полукустарных условиях. Прежде всего - это беспилотники. Если решить вопрос с поставками комплектующих, можно их выпускать в сотнях локациях по всей стране. Что уже делается, но масштабы реально увеличить. Также вполне реально наладить ремонт техники в закрытых от удара подземных помещениях. Если даже ХАМАС смог в Секторе Газа организовать кустарное производство элементарных видов оружия, то Украина тем более сможет. Второй тип - это более сложные и трудоемкие типы вооружений, технологиями которых владеет Украина. Это бронетехника, ПТРК и ракеты, например. А также снаряды. С их производством можно решить вопрос. Тем более, что в советские времена, многие оборонные предприятия строились из расчета того, что даже после ядерного удара они должны работать. А потому у них есть и подземные части, и укрытия. Но тут есть ограничения в комплектующих, в квалифицированной рабочей силе (это вообще одна из главных проблем сейчас по любому виду бизнеса), в небольшом количестве сохранившихся после развала Союза и после российских ракетных ударов производственных мощностях. То есть производство запустить можно, но оно не будет в значительных масштабах и не покроет потребности фронта. Третий тип - это производство сложных видов оружия, технологиями которых Украина не владеет, либо владела, но они были утеряны, так как производство в последние годы не велось. Это крайне трудно даже при условии того, что Запад готов передать технологии. Если даже у себя, на уже готовых мощностях, не опасаясь бомбежек, западные страны не могут быстро нарастить производство оружия, то в Украине это тем более нереально. Поэтому, если брать реалистичный подход, то нужно сосредоточиться на первом типе оружия, а также понять, что мы сможем в наибольшем объеме производить из второго типа и сконцентрировать на этом свои ресурсы", - говорит предприниматель.