Польша будет ремонтировать на своей территории украинские танки советского и польского производства.

Об этом сообщило агентство PAP.

Сообщается, что польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa объявил о создании технологического центра для ремонта украинских танков Т-64 в рамках совместного проекта с польским оборонным предприятием Bumar-Labedy и "Укроборонпромом".

Гливицкий завод также начнет обслуживать и модернизировать танки PT-91 и Т-72, переданные Украине Польшей, помимо этого рассматриваются планы обслуживания танков Leopard 2A4, которыми союзники вооружают Украину.

Напомним, что в понедельник было объявлено, что первые танки Leopard были доставлены в Украину после ремонта на мощностях Bumar-Labedy.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.