Украина вместе с США начнет производить системы ПВО на украинской территории. Первые результаты сотрудничества будут уже к концу 2023 года.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в комментарии изданию NV.

"Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу", — сказал Камышин.

По словам чиновника, первые результаты совместного производства появятся уже до конца текущего года, а в ближайшие годы будут и другие "сложные системные вещи".

На уточняющий вопрос о производстве других типов техники или оружия Камышин не ответил, но в отечественных оборонных компаниях журналистам сказали, что появится совместное производство снарядов. Однако промышленные мощности разместят в третьей стране, соседней с Украиной. Еще один подобный проект реализуют по запчастям для военных вертолетов.

Напомним, недавно газета The New York Times после визита в Киев министров обороны западных стран и производителей оружия написала, что Запад хочет нарастить производство оружия в самой Украине. Это является частью стратегии подготовки Украины к долгой войне.

Однако бывший директор "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук считает, что до завершения войны полноценного производства западного оружия в Украине не будет.