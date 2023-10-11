Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не атаковать Запорожскую АЭС.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

"Зеленский лично заверил меня, что ВСУ не будут напрямую бомбить или обстреливать её", - сказал Гросси.

Тем не менее, по словам главы МАГАТЭ, Зеленский добавил, что "все другие варианты находятся на рассмотрении".

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что спецназ ГУР трижды пытался освободить Энергодар и Запорожскую АЭС, но все операции завершились неудачей.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

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