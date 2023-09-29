Генеральная конференция Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию о немедленном возврате Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что резолюция по ядерной безопасности в Украине была инициирована Канадой, Финляндией и Коста-Рикой. Требование поддержали 69 стран.

Резолюция призывает Россию немедленно вывести весь военный и другой неуполномоченный персонал с территории ЗАЭС и возвратить станцию под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины.

Документ содержит требование предоставить возможность МАГАТЭ обеспечивать безопасное и защищенное функционирования станции, а также осуществлять эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности.

"Мы благодарны нашим партнерам, каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возврату нашей ЗАЭС под контроль Украины – доказательство того, что цивилизованный мир с нами", - сказал по итогам голосования министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, на днях эксперты МАГАТЭ сообщали, что россияне пробурили скважины на Запорожской АЭС для добычи подземных вод. Также они отметили, что по периметру станции остаются мины, которые миссия агентства уже фиксировала.

Кроме того, в конце лета Киев и Москва обменялись обвинениями в попытке атаковать прибывшую для ротации на ЗАЭС миссию МАГАТЭ.