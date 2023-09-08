Назначенное "Росатомом" "руководство" Запорожской АЭС в Энергодаре приняло решение временно отпустить с работы часть сотрудников.

Советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что это сделано из-за якобы "возросшей угрозы провокаций со стороны вооруженных сил Украины".

Между тем эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщили, что слышали около 20 взрывов за последнюю неделю, что может быть признаком усиления военной активности в регионе, которая также может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности на объекте.

Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси. Заявление цитирует сайт МАГАТЭ в ежедневной сводке об Украине.

По словам Гросси, начиная с прошлой субботы команда МАГАТЭ слышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а за последние несколько дней последовало еще несколько.

"Сообщения, которые я получаю от наших специалистов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли на некотором расстоянии от Запорожской АЭС. Тем не менее, я по-прежнему глубоко обеспокоен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в это время повышенной военной напряженности в регионе", — заявил Гросси.

"Что бы ни случилось в зоне конфликта, где бы она ни находилась, от ядерной аварии проиграют все, и я призываю принять все необходимые меры предосторожности, чтобы этого не произошло", — добавил он.

В конце августа Киев и Москва обменялись обвинениями в попытке атаковать прибывшую для ротации на ЗАЭС миссию МАГАТЭ.

А вчера несколько беспилотников атаковали оккупированный Энергодар. В результате налета был поврежден многоквартирный дом.