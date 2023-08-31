Украина и Россия обвинили друг друга в попытке нанесения ущерба миссии МАГАТЭ, которая прибыла для ротации на Запорожскую АЭС.

ВСУ заявляют, что россияне по пути следования миссии разместили мины, которые обезвредили украинские саперы.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Саперы из состава действующих на Запорожском направлении подразделений обезвредили пять российских противопехотных мин на пути миссии", – написал Тарнавский.

В свою очередь Мнобороны РФ утверждает, что "для ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военными", в то время как "украинской стороной была предпринята попытка дискредитации ВС РФ: на пути маршрута инспекторов были применены средства, имитирующие взрывы боеприпасов".

По версии российского министерства, "российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию".

Ранее в Украине опровергали угрозу провокаций РФ на Запорожской АЭС.

А недавно в Энергодаре заявили о перехвате беспилотника со взрывчаткой, летевшего в сторону Запорожской АЭС.