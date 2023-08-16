На территории оккупированной Запорожской АЭС россияне проводят тренировки на БТР. Видео
На территории оккупированной Запорожской АЭС войска противника проводят, как заявляется, тренировки на тяжелой технике.
Российские телеграм-каналы публикуют видео тренировок.
На кадрах военные РФ ездят на БТРах на высокой скорости по территории электростанции и ведут стрельбу. Как сообщается, таким образом они готовятся к возможной атаке "украинской ДРГ".
Напомним, сегодня в украинских телеграм-каналах начали массово публиковать новость о том, что Владимир Путин принял решение подорвать Запорожскую и Курскую АЭС в ближайший месяц, чтобы затем обвинить в этом Украину.
В то же время ГУР Минобороны опровергло угрозу провокаций РФ на Запорожской АЭС. Разведка назвала эту информацию российским вбросом. Также информацию о провокациях опроверг глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Отметим, что данные о подготовке провокаций на Курской АЭС вчера также опубликовал украинский Центр национального сопротивления.
Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.
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