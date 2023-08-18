Главное управление разведки опубликовало видео удара украинского дрона по захваченному РФ Энергодару.

По данным разведки, в городе произошел взрыв на совещании назначенных Россией "руководителей" так называемой "полиции" в кабинете "начальника" ориентировочно в 09:23.

Сообщается, что в результате этого ранения получили: "начальник городского отдела" полковник МВД России Павел Чесанов, его заместитель, "руководитель следственного отдела", "начальник дежурной части" и "руководители" ряда подразделений. Все они госпитализированы.

По информации ГУР, в результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажи.

Тем временем представитель подконтрольной РФ "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил об ударе дрона-камикадзе по многоэтажному дому в Энергодаре.

По его словам, информации о жертвах не поступало.

Напомним, недавно в Энергодаре заявили о перехвате беспилотника со взрывчаткой, летевшего в сторону Запорожской АЭС.

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