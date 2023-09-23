Запорожская АЭС. Фото: "Энергоатом"

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли тяжелого вооружения на Запорожской АЭС. Но по периметру станции остаются мины, которые миссия уже фиксировала.

Об этом говорится в сводке на сайте МАГАТЭ.

"Во время обхода группа не заметила какого-либо тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остаются на месте", - сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

При этом само сообщение посвящено другому - россияне пробурили на станции десять скважин для извлечения подземных вод.

Это приближает АЭС "к реализации долгосрочного решения по обеспечению охлаждающей водой остановленных реакторов после разрушения Каховской плотины", говорится в релизе МАГАТЭ. 

МАГАТЭ нашло мины на ЗАЭС

Напомним, что остановку поступления воды из Каховского водохранилища называли одним из рисков для Запорожской атомной станции. То есть, как видим, проблему решают бурением скважин.

В конце августа Киев и Москва обменялись обвинениями в попытке атаковать прибывшую для ротации на ЗАЭС миссию МАГАТЭ.

А глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что россияне заминировали пруд-охладитель Запорожской АЭС.

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