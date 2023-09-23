Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли тяжелого вооружения на Запорожской АЭС. Но по периметру станции остаются мины, которые миссия уже фиксировала.

Об этом говорится в сводке на сайте МАГАТЭ.

"Во время обхода группа не заметила какого-либо тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остаются на месте", - сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

При этом само сообщение посвящено другому - россияне пробурили на станции десять скважин для извлечения подземных вод.

Это приближает АЭС "к реализации долгосрочного решения по обеспечению охлаждающей водой остановленных реакторов после разрушения Каховской плотины", говорится в релизе МАГАТЭ.

Напомним, что остановку поступления воды из Каховского водохранилища называли одним из рисков для Запорожской атомной станции. То есть, как видим, проблему решают бурением скважин.

В конце августа Киев и Москва обменялись обвинениями в попытке атаковать прибывшую для ротации на ЗАЭС миссию МАГАТЭ.

А глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что россияне заминировали пруд-охладитель Запорожской АЭС.