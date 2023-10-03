МАГАТЭ направило новую группу своих представителей на Запорожскую АЭС на смену ранее находившихся там специалистам.

Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси на своей странице в Х (бывший Твиттер).

"После сегодняшней ротации на ЗАЭС и года с начала постоянного присутствия МАГАТЭ на объекте мы продолжаем важную работу по обеспечению его безопасности и защиты. Теперь выполняем наши миссии самостоятельно и на полную мощность. Я благодарю все страны, чей вклад делает это возможным", — написал Гросси.

Напомним, МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Документ призывает РФ немедленно вывести весь военный и другой неуполномоченный персонал с территории ЗАЭС и возвратить станцию под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины.

Ранее агентство сообщило, что россияне пробурили скважины на Запорожской АЭС для добычи подземных вод, а периметр объекта заминирован.

"Во время обхода группа не заметила какого-либо тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остаются на месте", — сообщила пресс-служба МАГАТЭ.