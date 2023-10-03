МАГАТЭ провела ротацию своих представителей на Запорожской АЭС
МАГАТЭ направило новую группу своих представителей на Запорожскую АЭС на смену ранее находившихся там специалистам.
Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси на своей странице в Х (бывший Твиттер).
"После сегодняшней ротации на ЗАЭС и года с начала постоянного присутствия МАГАТЭ на объекте мы продолжаем важную работу по обеспечению его безопасности и защиты. Теперь выполняем наши миссии самостоятельно и на полную мощность. Я благодарю все страны, чей вклад делает это возможным", — написал Гросси.
Напомним, МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Документ призывает РФ немедленно вывести весь военный и другой неуполномоченный персонал с территории ЗАЭС и возвратить станцию под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины.
Ранее агентство сообщило, что россияне пробурили скважины на Запорожской АЭС для добычи подземных вод, а периметр объекта заминирован.
"Во время обхода группа не заметила какого-либо тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остаются на месте", — сообщила пресс-служба МАГАТЭ.