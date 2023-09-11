Применение боеприпасов с обеднённым ураном "не влечёт за собой значительных радиологических последствий".

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на пресс-конференции по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

"С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий", - сказал он.

Напомним, что США анонсировали передачу Украине таких боеприпасов для танков Abrams в ближайшее время.

Сам Пентагон при этом назвал их "умеренно радиоактивными". В Минобороны США пояснили, что они изготовлены из плотного металла - побочного продукта производства топлива для атомных электростанций.

В то же время в ООН выступили против применения боеприпасов с обедненным ураном.

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