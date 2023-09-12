Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские диверсанты пытались "подорвать ЛЭП у атомной электростанции с целью нарушить деятельность энергетической установки".

По его словам, их якобы взяли в плен сотрудники ФСБ во время боя на территории России.

"На допросе они показали, что готовились под руководством британских инструкторов", - заявил президент РФ, добавив, что руководство британских спецслужб знает, что он говорит правду.

Путин предположил, что Москву "как будто провоцируют РФ на удары по атомным объектам в Украине".

Также Путин допустил, что британское руководство могло не знать о таких действиях своих спецслужб и допустил, что подготовка группы происходила по просьбе США.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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