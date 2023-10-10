Президент Украины Владимир Зеленский объявил о скором открытии нового "зернового коридора", который будет проходить через Молдову и Румынию.

Об этом президент Украины объявил на пресс-конференции в Бухаресте.

"В треугольнике Украина-Румыния-Молдова мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы… Мы уже достигли хороших результатов в развитии логистики в этом треугольнике, уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию", — заявил Зеленский.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который встречался сегодня с Зеленским, а затем выступил на совместной с ним пресс-конференции, сказал, кроме прочего, что через Румынию, в том числе через румынские морские порты, проходит 60% экспорта украинского зерна.

Ранее Зеленский заявил, что украинские пилоты будут обучаться на F-16 в Румынии.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.