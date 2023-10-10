Выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии могут отменить.

Об этом сообщает местное издание G4Media со ссылкой на источник.

Руководство парламента Румынии решило, что совместное заседание, которое изначально запланировали на сегодня в честь приезда Зеленского, не состоится. При этом другие парламентские источники издания сказали, что, скорее всего, речь идет о переносе из соображений безопасности.

Также издание отмечает, что визит Зеленского в Румынию вызвал серию угроз со стороны сенаторки Дианы Шошаки, которую обвиняют в пророссийских взглядах.

"Будет плохо, если Зеленский придет в парламент", - заявила она в видеоролике.

Депутат Джордж Симион сообщил, что выступление Владимира Зеленского сегодня отменили.

"С болью в сердце мы сообщаем, что храбрый украинский президент Владимир Зеленский не придет сегодня в румынский парламент", - написал депутат в Facebook, сопроводив публикацию смеющимися смайлами.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Бухарест для встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

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