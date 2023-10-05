Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялся несколькими словами с украинским президентом Владимиром Зеленским во время встречи Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Об этом сообщает венгерское издание "444", которое публикует фото со встречи.

Также премьер и президент, как видно на снимках, обменялись рукопожатием.

Издание напоминает, что последняя встреча Зеленского и Орбана состоялась в феврале. Это произошло на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Тогда Зеленский обсуждал с Орбаном евроинтеграционный путь Украины.

Вообще между Киевом и Будапештом в последнее время крайне напряженные отношения.

Так, в сентябре глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш заявил, что Украина не получит деньги Евросоюза, пока их не получит Венгрия. Он упомянул тогда и об украинском зерне, отметив, что правительство пересмотрело запрет на импорт украинского зерна и увидело, что это было правильным решением, и что эта мера работает. По его словам, "власти не хотят, чтобы венгерский рынок наводнило "плохое украинское зерно".

Также в конце сентября представители Польши и Венгрии не пришли на встречу координационной платформы по экспорту и транзиту украинского зерна.