Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе впервые с начала войны посетит Румынию.

Об этом сообщает местный телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

Украинский президент встретится с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Они встречались буквально вчера в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества.

После этого Йоханнис посетит Киев с ответным визитом.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Зеленский прибыл в Испанию на саммит Европейского политического сообщества.

Также мы писали о том, что Зеленский в Гранаде обменялся с Орбаном рукопожатием и несколькими словами.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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