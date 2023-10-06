В Черном море на мине подорвалось турецкое грузовое судно.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, турецкий грузовой корабль получил незначительные повреждения у берегов Румынии, недалеко от входа в Сулинский канал. Экипаж не пострадал.

Судно бросило якорь в дельте Дуная недалеко от украинского терминала Вилково.

Напомним, в сентябре в Черном море подорвалось грузовое судно Seama. По предварительной версии, подрыв произошел на мине. Двенадцать членов экипажа были спасены румынами.

Также недавно в Румынии заявили, что РФ глушит GPS-связь в ее территориальных водах, что создает угрозу для кораблей.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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