Начальник штаба румынской армии генерал Даниэль Петреску заявил, что россияне "активно и постоянно" глушат GPS-связь в территориальных водах Румынии, что создает риск столкновения для кораблей.

Об этом сообщает Romania Journal.

Петреску призвал руководство Румынии и НАТО готовиться к длительному противостоянию с РФ.

"Война вернулась в Европу. Это война, выбранная Россией. Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации с режимом РФ. Мы очень хорошо чувствуем это противостояние, особенно на восточном фланге НАТО и особенно в Черном море.

Война РФ в Украине фундаментально дестабилизировала Черноморский регион и вызвала чувство незащищенности среди прибрежных стран, что имело последствия для обстановки безопасности", — заявил Петреску на Евроатлантическом форуме устойчивости в Бухаресте.

Упомянул он и уже ставшее регулярным падение обломков беспилотников и ракет на территории соседей Украины, а также дрейфующие морские мины.

"Существует постоянный риск, связанный с возрастающей вероятностью инцидентов на границе НАТО. Это вызвано тем, что в какой-то момент определенные дроны или ракеты могут промахнуться. Инфраструктура Румынии и коммерческие суда в территориальных водах (Румынии) могут попасть под удар по ошибке или случайности", — заявил Петреску.

Как мы сообщали, в результате удара РФ повреждён международный пункт пропуска между Украиной и Румынией.

Ранее в сети появилось видео одного из российских ударов по Одесской области, снятое со территории Румынии.