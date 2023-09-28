По всей России пройдёт штабная тренировка по гражданской обороне.

Об этом сообщают российские издания.

По данным прессы, подобные учения - для всех регионов и в один день - проводятся впервые в истории страны. По легенде, тренировка пройдёт в условиях военного положения и разрушения 70% жилья.

Штабная тренировка, согласно указу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, назначена на 3 октября.

По легенде учений, в России завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах введено военное положение, а также возможны возникновения зон радиоактивного загрязнения, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% разрушений жилого фонда.

В мероприятии должны поучаствовать все ответственные - от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Исключение составляют лишь "власти" оккупированных украинских регионов.

Похожие учения проводились в разных регионах РФ в разные дни. Однако единовременная тренировка, в которой должны принять участие все регионы России, проводится впервые.

Напомним, летом РФ провела в Черном море учения с ударами по судам.

А в сентябре в Беларуси состоялись шестидневные военные учения ОДКБ, в которых принимала участие, в том числе, и Россия.