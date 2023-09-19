Венгрия в ноябре проведет крупнейшие за последние несколько лет учения из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом заявил начальник Генштаба страны Габор Бёрёнди в интервью газете Magyar Nemzet.

Учения состоятся одновременно в восьми районах страны.

"В ноябре мы проведем гораздо более масштабные учения, во время которых не только осуществим военные маневры в восьми населенных пунктах страны, но и оценим возможности сотрудничества венгерских сил обороны и гражданской администрации", – сказал Бёрёнди.

Недавно Венгрия уже провела двое учений, чтобы оценить готовность своей армии, и выявила ряд недостатков. На предстоящих масштабных учениях будут устранять эти недостатки, а также отладят сотрудничество армии и гражданских властей.

В последний раз подобные мероприятия проводились Венгрией в 2015 году.

Недавно СМИ сообщали, что весной 2024 года НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны.

Между тем война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

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