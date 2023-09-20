В Черном море подорвалось грузовое судно Seama. По предварительной версии, подрыв произошел на мине. Двенадцать членов экипажа были спасены румынами.

Об этом сообщают власти Румынии, пишет CNN.

Спасенных членов экипажа эвакуировали для оказания медицинской помощи в порт Сулина недалеко от границы с Украиной.

Заявляется, что судно шло под флагом Того (государство в Западной Африке).

Взрыв произошел в машинном отделении, когда корабль находился в 40 км от берега.

Мы рассказывали, что в середине августа в Румынии на черноморском курорте Костинешти в районе отеля взорвалась морская мина. Рядом заметили еще один дрейфующий боеприпас.

А месяцем ранее в Одесской области две мины вынесло на побережье. Одна из них взорвалась, повредив дом.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

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