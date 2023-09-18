Болгарские инженеры-взрывотехники обезвредили боеприпас, который обнаружили вместе с обломками беспилотника вблизи Тюленово.

Об этом заявили в Минобороны страны.

Сапёры обнаружили, что к беспилотнику самолётного типа был прикреплён миномётный боеприпас калибра 82 мм. Его обезвредили путём подрыва.

Других подробностей в Минобороны не сообщили. В частности, неизвестно, упал ли аппарат на берег с воздуха, или же его прибило течением.

Видео с места обнаружения было опубликовано изданиями "Reuters" и "Радио Свобода".

Ранее фрагмент беспилотника со взрывчаткой нашли на побережье Болгарии.

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