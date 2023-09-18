На черноморском побережье Болгарии, недалеко от границы с Румынией, нашли обломок беспилотника, к которому прикреплен объект, напоминающий боеприпас.

Об этом сообщает Минобороны страны.

Беспилотник нашли в ночь на 18 сентября в районе лодочного причала в Тюленово.

Сообщается, что военные проведут разведку и утилизацию объекта.

Ранее обломки российских "Шахедов" после ударов по Одесской области дважды падали на территорию соседней Румынии.

После этого заместитель начальника штаба обороны страны генерал Георге Влад заявил, что Румыния может начать сбивать российские дроны.

Кроме того, Министерство обороны Румынии еще больше ограничило полеты на границе с Одесской областью, страдающей от атак российских беспилотников.

А на днях в МИД Румынии вызвали временного поверенного в делах России и передали ему официальный протест из-за падения российских беспилотников на территории страны во время атак РФ на дунайские порты Украины.

Также стало известно, что в Румынии могут эвакуировать жителей посёлков напротив Измаила из-за угрозы падения обломков ракет и дронов.