В четверг, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в испанскую Гранаду на саммит Европейского политического сообщества.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Будет работа в общих форматах и важные двусторонние встречи. Ключевое для нас, особенно перед зимой – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать", - говорится в сообщении.

Также, по словам Зеленского, Киев хочет внести свои "веские предложения" касательно усиления существующей архитектуры безопасности Европы.

"Особое внимание – экспорту украинского продовольствия по Черному морю", - добавил президент Украины.

Также испанская пресса опубликовала первое фото из аэропорта Гранады, на котором можно заметить Владимира Зеленского в окружении телохранителей.

Владимир Зеленский прибыл в Гранаду. Фото: ideal_granada

Напомним, недавно Зеленский посетил Соединенные Штаты. Мы рассказывали, что писали западные СМИ о визите в США президента Украины.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что Турция готовится принять третью встречу стран "глобального Юга" по Украине. По данным агентства, встреча предварительно запланирована на конец октября в Стамбуле. Участники обсудят идеи достижения "прочного мира" в Украине.

Ожидается присутствие представителей США и также, вероятно, Украины, которая была соорганизатором предыдущих саммитов.