Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Поблагодарил его за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, в частности в энергетическом секторе с приближением зимы. Подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств", - написал в сообщении президент.

Кроме этого Зеленский сообщил, что обговорил с Алиевым взаимодействие по вопросам региональной безопасности.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Баку отозвал свое участие в пятисторонней встрече, которая должна была состояться завтра в Испании.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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