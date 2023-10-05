Турция готовится принять третью встречу стран "глобального Юга" по Украине. Ранее аналогичные саммиты состоялись в Копенгагене и Джидде (Саудовская Аравия).

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, встреча предварительно запланирована на конец октября в Стамбуле. Участники обсудят идеи достижения "прочного мира" в Украине.

Ожидается присутствие представителей США и также, вероятно, Украины, которая была соорганизатором предыдущих саммитов. Пока неясно, пришлет ли Пекин своего представителя.

Россия приглашена не будет, как и на предыдущий саммит в Джидде.

"Украинские и союзные чиновники пытались убедить страны, которые в основном оставались нейтральными по отношению к российскому вторжению, такие как Бразилия и Индия, встать на сторону Киева. Союзники рассматривают эти встречи как возможность для Украины объяснить свою позицию напрямую этим странам", - объясняет агентство суть этой встречи.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что на переговорах в Саудовской Аравии не все страны согласились с "формулой мира" украинской стороны. По его словам, согласия не удалось достичь со странами глобального Юга по "тяжелым пунктам" - например, об ответственности России.

Мы анализировали, чем закончился саммит в Джидде по Украине в отдельном материале.