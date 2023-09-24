Владимир Зеленский уже не вызывает былых восторженных эмоций на Западе, а объемы помощи Украине могут сократиться, особенно в случае прихода к власти президента-республиканца на выборах в США в следующем году.

На Западе звучит все больше скепсиса по поводу перспектив наступления. А также того, как расходуются выделяемые Украине средства. При этом Вашингтон опасается вступления в войну с Россией напрямую, что тоже сказывается на объемах военной поддержки и на задержках в принятии решений о поставках некоторых вооружений.

Так в целом западные СМИ оценивают итоги визита Зеленского в США, где в этот раз ему был оказан более прохладный прием, отмечают местные эксперты.

Разочарованный Зеленский

"Время аплодисментов прошло. Этот визит в США стал горьким разочарованием для Зеленского, причем двойным. Ни президент Байден в настоящее время не предоставляет Украине оружие, в котором она так отчаянно нуждается, ни Киев не может быть уверен, что доллары из Вашингтона продолжат поступать, как раньше. Девять месяцев назад американский Конгресс аплодировал стоя, провозгласив Зеленского героем. В этот раз он приехал в Капитолий во второй раз с начала войны, но прием был гораздо более трезвым. Особенно многие республиканцы держались на расстоянии", - пишет Zeit.

Аxios также отмечает, что двухминутные овации, которые украинский президент получил в прошлом году в Конгрессе, "кажутся далекой мечтой по сравнению с тем, с чем он столкнулся во время своей второй военной поездки в Вашингтон". Издание называет прием "холодным".

Украинский источник сообщил Axios, что Зеленский "был в некотором смысле воодушевлен" тем, что он услышал от американских законодателей, но покинул Капитолийский холм "очень реалистично" относительно того, как обстоят дела, когда дело доходит до Палаты представителей.

Сайт пишет, что разочаровали Зеленского не только республиканцы, но и демократы: администрация Байдена все еще не дала добро на поставку ATACMS (правда, по данным других американских СМИ, решение уже принято, но о нем публично не говорится).

При этом отмечается, что Белый дом и подавляющее большинство сенаторов по-прежнему едины в поддержке Украины.

"Если мы не получим помощь, мы проиграем войну", - так процитировал главный месседж Зеленского лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Как отмечет CNN, Зеленского встретили в Вашингтоне неоднозначно.



"Во время предыдущего визита в Вашингтон перед Зеленским преклонялись как перед героем, разворачивали сине-желтый флаг и сравнивали с Уинстоном Черчиллем, выступившим против нацизма. В четверг же всё это казалось отголоском далекого прошлого", - резюмирует издание.

Одна из причин - подозрения, что американскую многомиллиардную помощь разворовывают.

"Череда коррупционных дел начала сводить на нет широкую поддержку, которую он (Зеленский - Ред.) имеет со стороны украинского народа", - пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

Bloomberg называет Украину "самой коррумпированной страной Европы". По данным издания, некоторые страны готовы увязать будущую финансовую помощь с проведением конкретных реформ, в том числе поддержкой антикоррупционной прокуратуры.

По словам западного чиновника, параллельно усиливается дискуссия о том, "как долго Зеленский сможет продолжать свою деятельность, прежде чем он начнет переговоры с Кремлем".

Все это накладывается на проблемы в самих США: страна в шаге от шатдауна (временного прекращенич работы госорганов в ситуации, когда участники процесса не могут договориться по принципиальным вопросам бюджета). Для Украины это будет означать резкое затягивание поясов и переход в режим глухой обороны надолго.

Некоторые законодатели-республиканцы по-прежнему выступают категорически против того, чтобы предоставлять еще один многомиллиардный пакет помощи Киеву, когда имеющиеся средства закончатся. Группа законодателей в письме администрации Байдена отклонила его запрос на выделение дополнительной помощи на сумму 24 миллиарда долларов. Они пояснили, пишет Wall Street Journal, что у них есть опасения по поводу расходования более ста миллиардов долларов, которые Конгресс уже одобрил, пожаловались, что администрация взяла на себя "не ограниченные по времени обязательства" перед Украиной, и раскритиковали "неясную стратегию" администрации.

Письмо было подписано 23 членами палаты представителей и шестью сенаторами во главе с сенатором Джей Ди Вэнсом и членом палаты представителей Чипом Роем.

Хотя Белый дом и большинство законодателей в обеих палатах Конгресса поддерживают дальнейшую помощь Украине, небольшой группы несогласных будет достаточно, чтобы заблокировать или как минимум отсрочить помощь Киеву. Это довольно тревожный знак для Зеленского и его союзников в конгрессе. Он сигнализирует о возможных политических проблемах.

В своем письме законодатели-республиканцы заявили, что американский народ должен знать больше о том, на что расходуются его деньги.

"Как идет контрнаступление? Стали ли украинцы ближе к победе, чем полгода назад? Какова наша стратегия? Какой план выхода предлагает наш президент? Если Конгресс удовлетворит просьбу [о дополнительном финансировании], не имея ответов на эти вопросы, это будет абсурдным отречением от ответственности", – написали они.

"Палата не только отклонила заявку администрации на новый пакет военной помощи Киеву в размере 24 миллиардов долларов. Она в четверг отказалась финансировать даже вооруженные силы США, оказав упорное сопротивление новой попытке провести законопроект о военных ассигнованиях", - пишет CNN.

Последний опрос Wall Street Journal, проведенный в августе, показал, что 62% избирателей-республиканцев считают, что Соединенные Штаты сделали слишком много для того, чтобы помочь Украине. Для сравнения, в апреле так ответили 56% республиканцев.

По их мнению, уточняет CNN, США ввязались в нескончаемый конфликт, пусть даже американские войска в нем не участвуют. Трамп усиливает эту обеспокоенность, предупреждая, что помощь Байдена Украине может спровоцировать ядерную войну.

Он раскритиковал количество денег, которые Америка потратила на Киев, и в случае победы намерен сократить военное присутствие США за рубежом, направив войска на борьбу с мигрантами. То же самое думают и многие республиканцы, стремящиеся обеспечить безопасность южной границы США, а не Украины.

Знак снижения поддержки видят, в частности, в том, что украинскому президенту в этот раз не дали выступить в Конгрессе, встречи прошли за закрытыми дверями.

"Этот второй визит состоялся в особенно критический момент для Украины. Россия только что обстреляла страну сотнями дронов и ракет, что стало самой сильной атакой за последние несколько недель. Украинская армия сейчас в отчаянии делает практически все, чтобы прорвать фронт российских оккупантов на юге и востоке, но пока без громкого успеха. Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей от Республиканской партии, спросил Зеленского, действительно ли хорошо продумана украинская военная стратегия и разумно ли расходуются одобренные Конгрессом многочисленные доллары. С другой стороны, время имеет существенное значение. Потому что с наступлением зимы боевые действия прекратятся, и вернуть территорию станет практически невозможно. Вот почему Украине срочно нужно больше оружия, особенно серьезного оружия. И, конечно же, ей нужно больше денег, что становится все труднее, учитывая растущее сопротивление в Республиканской партии", - делает вывод Zeit.

В то же время сторонники продолжения поддержки Украины приводят свои аргументы.

Американский сенатор Линдси Грэм по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США назвал помощь Украине в войне "хорошей инвестицией" для Америки.

"Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилось. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа", - заявил Грэм.

По его словам, Украина - "это партнер, о котором я мечтал. Они готовы воевать. Они не просят нас прислать им американских солдат. Им просто нужна наша экономическая и военная поддержка".

"Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата", - сказал сенатор.

Давление на Украину растет

Тем временем на Западе все больше скептических публикаций относительно контрнаступления ВСУ.

"Cоюзники Украины усиливают давление", - пишет Bloomberg.

"Сомнения в правильности американской политики усиливаются и из-за провала долгожданного украинского контрнаступления, в ходе которого ВСУ не удалось переломить хребет российской армии и занять плотно заминированные территории", - объясняет CNN.

А Зеленский сделал в Вашингтоне "мрачное предупреждение", что Украина проиграет войну России, если США сократят поток помощи и оружия, пишет New York Times.

Свои слова о проигрыше войны без поддержки США он произнес на встрече с сенаторами в Капитолии.

"Визит Зеленского состоялся на фоне того, как опросы общественного мнения показали растущую усталость американского общества от войны, а десятки республиканцев заявляют, что выступают против последней просьбы Байдена к Конгрессу о выделении 24 миллиардов долларов на дополнительную помощь Украине", - пишет издание.

Также, пишет New York Times, визит Зеленского выявил стратегический разрыв между Украиной и США

"Украина отберет у России ожесточенно оспариваемый восточный город Бахмут к концу года, предсказал президент Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон. Это утверждение показывает пропасть между Киевом и американскими военными планировщиками, которые считают, что Украине следует больше сосредоточиться на юге. И вопреки ожиданиям военных аналитиков на Западе Зеленский заявил, что Украина будет сражаться всю зиму, без паузы", - пишет газета.

Чтобы склонить на свою сторону законодателей, Зеленскому советуют изменить риторику.

"С последнего его визита в американскую столицу, который состоялся накануне Рождества 2022 года, произошли серьезные изменения, и теперь недостаточно цитировать президента Рузвельта и проводить сравнения с 11 сентября. Возникает и другой вопрос. А что если неустанные попытки Зеленского пристыдить мир и заставить его действовать достигли той точки, когда результатов от них становится все меньше? Судя по многочисленным и подчеркнутым выражениям благодарности за уже предоставленную помощь, задиристый президент, похоже, понял это – ведь опросы общественного мнения показывают, что все больше американцев сегодня скептически относятся к оказанию такой поддержки. Ему надо формировать новые политические навыки и умения, адаптируясь к острой фазе в американской политике, ведь Украину уже второй раз втягивают в историю с импичментом, и она превращается в центральный вопрос на всеобщих выборах (республиканцы пытаются начать расследование в отношении Байдена на основании утверждений, что он получал финансовую выгоду от коммерческой деятельности своего сына Хантера в Украине, - Ред.)" - пишет CNN.

"Республиканцы в Сенате разделились во мнениях относительно того, нужно ли и дальше предоставлять Украине гуманитарную помощь. Они настаивают, что Европе необходимо взять на себя более активную роль в этом вопросе", - пишет Politico.

Но Европа, наоборот, может сократить помощь Украине, если увидит колебания со стороны американских властей.

"Зеленский подозревает, что приверженность президента Джо Байдена колеблется, и другие лидеры, возможно, следуют примеру США", - пишет Bloomberg со ссылкой на украинский источник.

Wall Street Journal также отмечает, что "в рядах западных союзников поддержка военных усилий Украины в ее противостоянии России все больше слабеет".

Визит украинского президента в Вашингтон, считает издание, фактически превратился в референдум среди конгрессменов-республиканцев, которые все чаще задаются вопросом: сколько военной помощи Соединенные Штаты могут предоставить Украине и насколько эффективно они могут отслеживать расходование этих средств?

"Контролируемая республиканцами палата представителей парализована внутренними спорами по поводу расходов. Между тем президент Байден до сих пор не одобрил планы по отправке Киеву тактических баллистических ракет ATACMS, которые, по словам Зеленского, могут существенным образом изменить ход застопорившегося контрнаступления, ведь приближается зима, а на поле боя складывается патовая ситуация", - пишет Wall Street Journal.

У Украины вызвало разочарование заявление советника по национальной безопасности Джейка Салливана, который сказал, что США не станут отправлять армейские тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS – по крайней мере, сейчас.

"Такое решение стало очередным доказательством того, что даже у помощи от Байдена есть свои ограничения, а ведь он руководит западным альянсом эффективнее всех прочих американских президентов после окончания холодной войны. Президент неизменно старается приводить предложения о поставках американского оружия в соответствие со своей основополагающей целью: избежать столкновения между НАТО и ядерной сверхдержавой Россией, потому что такое столкновение вызовет намного более масштабную войну. Но воинственные критики Байдена обвиняют его в замедлении поставок тех систем вооружения, которые он все же решает предоставить. По их словам, Байден предлагает Украине только средства, обеспечивающие ее выживание, но не дает то, что позволило бы ей нанести России "всестороннее поражение", - пишет CNN.

Выборы в США и переговоры с Россией

Будущая поддержка Украины и исход войны во многом зависят от грядущих в следующем году выборов в США.

Американское правительство будет продолжать поддерживать Украину, пока в Белом доме правит Байден, пишет Zeit, а как будет дальше - неясно.

"Победа республиканцев будет фатальной для Украины. Смена власти в Вашингтоне и победа республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года, скорее всего, будут иметь драматические последствия для Киева", - пишет издание.

Зеленский переживает из-за грядущих выборов в США, пишет Bloomberg. Он "был уязвлен" тем, что не получил приглашения на саммит G20 в Дели в этом месяце. Хотя это была позиция правительства Индии, Зеленский расценил это как знак, что поддержка США стала более ограниченной, и это "усугубило его опасения", что избирательная кампания 2024 года может нарушить поставки помощи и оружия Украине.

"Зеленскому наглядно показали, как возможное возвращение Трампа во власть после выборов в 2024 году и влияние экс-президента на неуправляемую палату представителей во главе с республиканцами может порвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит само существование Украины. Трамп пообещал закончить вооруженный конфликт за 24 часа, если его выдвинут кандидатом от республиканцев и он победит на президентских выборах в 2024 году. Это обещание Путин наверняка воспримет благосклонно, тем более что Трамп часто пытается произвести на него впечатление", - подчеркивает CNN.

В такой ситуации одним из сценариев окончания войны ряд западных экспертов называет переговоры России и Украины.

"Между тем, все надежды на долгосрочное мирное соглашение разбиваются о решимость Украины вернуть утраченные земли. Кроме того, всем известно, что Россия имеет привычку игнорировать договоренности о прекращении огня в этом регионе. У Путина немало стимулов продолжать военные действия. Это важно для его престижа и стремления воссоздать обширную сферу российского влияния. Возможно также, что он дожидается смены власти в Белом доме и возвращения Дональда Трампа, который стремится прекратить боевые действия на российских условиях. Конца войны не видно, и в этих условиях участь Украины кажется все больше и прочнее связанной с политической судьбой Байдена", - пишет CNN.

"Слухи о переговорах с Кремлем становятся только громче. Один британский чиновник заявил, что было бы лучше найти какое-то решение конфликта до президентских выборов и что наиболее вероятный способ достичь этого - добиться того, чтобы украинские успехи на поле боя вынудили Путина пойти на переговоры", - пишет Bloomberg.