Владимир Зеленский рассказал, что приглашал папу римского Франциска в Украину.

Об этом президент Украины сообщил в интервью Sky tg24.

"Папа был мной приглашен в Украину, я был бы рад, если бы он приехал", - сказал украинский президент.

Не уточняется, когда было сделано приглашение и как на него отреагировал понтифик.

Напомним, недавно папа римский на встрече с российской католической молодежью призвал идти вперед "наследников великой матушки России", чем вызвал резкую критику в Украине. Так, в МИД Украины заявили, что "именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел".

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал позицию папы римского "пророссийской" и заявил, что из-за этого Ватикан не может стать посредником в мирных переговорах.

"Это совершенно неосознанное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять", - сказал Подоляк.