Папа римский Франциск пояснил, что слова о "великой матушке России", за которые он подвергся критике со стороны Украины, касались богатой культуры и исторического наследия РФ.

Об этом понтифик заявил на пресс-конференции, которая проходила на борту самолета по дороге из Монголии, где он побывал с апостольским визитом, пишет агентство ANSA.

"Я говорил о России больше не в географическом, а в культурном смысле. Мне пришло в голову то, чему меня учили в школе: Петр I, Екатерина II. И я хотел призвать перенять это наследие", - сказал папа римский.

Он добавил, что культура России "богата и прекрасна".

"Достаточно вспомнить о литературе, музыке, достаточно вспомнить Достоевского, это все свидетельствует о зрелом гуманизме. Поэтому я говорил о наследии", - пояснил Франциск.

Папа римский уточнил, что "культурное наследие не может быть империалистическим, это всегда диалог".

"Действительно, империализм иногда навязывает идеологию. Но когда культура становится идеологией, это отравляет", - добавил понтифик.

Напомним, на днях папа римский Франциск на встрече с российской католической молодежью призвал идти вперед "наследников великой матушки России". В МИД Украины заявили, что "именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел".

Также глава Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук обвинил римского папу в крайнем русском национализме.

После этого в Ватикане заявили, что папа римский не имел в виду возвеличивание имперского прошлого России, а "намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии".