Глава Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук отреагировал на заявление папы римского Франциска о "наследниках великой матушки России".

Слова клирика приводит сайт УГКЦ.

Шевчук выразил надежду на то, что эти слова "были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России".

"Слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны великой культуры и великой гуманности" – самый плохой пример империализма и крайнего русского национализма. Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине – войны, которая ежедневно приносит смерть и разрушение для нашего народа", – заявил глава УГКЦ.

"Как церковь мы хотим заявить, что в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны категорически осуждать такой способ "быть русскими", – добавил он.

По словам Шевчука, УГКЦ ожидает "от святого престола объяснения этой ситуации".

Ранее мы приводили полное высказывание римского понтифика.

В июле папа римский заявлял, что война в Украине выглядит бесконечной.