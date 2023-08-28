Папа римский Франциск призвал идти вперед "наследников великой Матушки России".

Об этом понтифик заявил во время онлайн-выступления на встрече с российской католической молодежью.

"Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", – сказал папа римский Франциск.

Заявление понтифика уже прокомментировало Министерство иностранных дел Украины.

Соответствующий пост разместил в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, "именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел".

"Очень досадно, что русские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст папы римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", – написал Николенко.

Напомним, недавно сообщалось, что президент ОАЭ собрался организовать личную встречу Зеленского и Путина по просьбе папы римского Франциска.

Ранее папа римский заявлял, что война в Украине выглядит бесконечной,