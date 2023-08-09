Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид намерен организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках предстоящей конференции ООН по изменению климата COP28.

Об этом пишет газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на западных и арабских дипломатов.

Инициатива по организации встречи возникла по просьбе Папы Римского Франциска в координации с некоторыми европейскими государствами.

По словам неназванного европейского дипломата, Джо Байден также знает об инициативе и приветствовал. Он также заявил, что готов оказать всю необходимую помощь для достижения ее целей.

Издание пишет, что инициатива президента ОАЭ подтверждает намерение страны позиционировать себя как ключевого посредника на международной арене благодаря своей дипломатической ловкости и способности говорить со всеми игроками.

На данный момент ни Зеленский, ни Путин не подтвердили свое участие в этой конференции, которая состоится в ноябре-декабре в Дубае.

Ранее мы также писали, что в Саудовской Аравии состоялись переговоры по Украине. В общей сложности в Джидде было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене. В Офисе президента рассказали о результатах переговоров в Саудовской Аравии.

Накануне сообщалось, что Саудовская Аравия рассматривает проведение встречи по Украине в эти выходные как возможность представить себя в качестве миротворца.