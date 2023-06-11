Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды, главой Офиса по международным делам при президенте ОАЭ Мариам Альмхейри. Она приехала в Киев с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент выразил признательность за поддержку Украины со стороны ОАЭ и отметил важность этого визита в качестве проявления поддержки от влиятельной страны.

Зеленский также проинформировал представительницу ОАЭ об экологических преступлениях РФ в Украине и выразил необходимость наказания агрессора за преступление экоцида и возмещение ущерба.

Сообщается, что в ходе встречи стороны также обсудили "формулу мира", план восстановления Украины и возможности инвестиций со стороны ОАЭ.

Напомним, в своем вечернем сообщении Зеленский сообщил, что Япония и Нидерланды помогут ликвидировать последствия подрыва ГЭС.

Война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

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