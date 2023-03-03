Уже несколько недель ходят слухи о плохом здоровье 46-летнего главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как пишет журналистка немецкого издания, "его психическое состояние хорошо известно (он любит убивать и мучить), но и его физическое состояние, вероятно, не на высоте".

Эта оценка принадлежит сотруднице издания Bild.

По наблюдениям журналистки, за последние несколько месяцев Кадыров сильно прибавил в весе, выглядит очень обрюзгшим, а в своих видео часто не может открыть глаза.

"Говорят, что у жестокого исполнителя команд Путина проблемы с почками. Так утверждает проживающий в изгнании бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев. Проблемы с почками, безусловно, объясняют его раздувшееся тело. Говорят, что он привез в Чечню светило из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет врачам в Москве", - пишет газета.

Bild приводит имя привезенного медика: доктор Ясин Ибрагим Эль-Шахат, главный врач отделения почек в больнице Бурджил в Абу-Даби. Он прилетел в Грозный для лечения Кадырова. Эль-Шахат имеет более чем 40-летний опыт работы.

Из-за болезни Кадыров не смог присутствовать на выступлении Путина 21 февраля в Москве.

То, что глава Чечни иногда выглядит энергичным и подвижным, связано с лечением стимуляторами. По слухам, он зависим от этих и других таблеток.

В феврале российские журналисты рассказали о недельном отпуске Кадырова на Мальдивах, который тот пытался скрыть.

Между тем уже год ходят разговоры о смертельном онкологическом заболевании и скорой смерти Путина.