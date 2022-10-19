У козы в Киевской области обнаружили сибирскую язву. Чем опасно заболевание для человека
В Киевской области зафиксирован случай сибирской язвы.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.
Как следует из сообщения, сибирскую язву нашли в пробах, взятых у козы, в одном из фермерских хозяйств Обуховского района Киевской области.
Человек может легко заразиться от животного. Заболевание проходит тяжело и может закончиться смертью больного.
Признаки сибирской язвы:
- сильная головная боль;
- высокая температура;
- общее недомогание;
- карбункул с быстрым нарастанием отека и зуд (поражение кожи);
- сильные колющие боли в груди (в случае легочной формы);
- удушье (в случае легочной формы);
- диарея с примесями крови (при кишечной форме);
- режущие боли в животе (при кишечной форме);
- рвота с примесями крови (при кишечной форме).
Напомним, в середине сентября в Украине зарегистрировали первый случай обезьяньей оспы. Известно, что больной никуда не ездил.
Появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указали на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.
Из симптомов заболевания у него наблюдались повышенная температура, сыпь на теле.
Ранее медики также сообщили, сколько украинцев заразились туберкулезом в первый месяц осени.