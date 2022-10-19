В Киевской области зафиксирован случай сибирской язвы.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Как следует из сообщения, сибирскую язву нашли в пробах, взятых у козы, в одном из фермерских хозяйств Обуховского района Киевской области.

Человек может легко заразиться от животного. Заболевание проходит тяжело и может закончиться смертью больного.

Признаки сибирской язвы:

сильная головная боль;

высокая температура;

общее недомогание;

карбункул с быстрым нарастанием отека и зуд (поражение кожи);

сильные колющие боли в груди (в случае легочной формы);

удушье (в случае легочной формы);

диарея с примесями крови (при кишечной форме);

режущие боли в животе (при кишечной форме);

рвота с примесями крови (при кишечной форме).

Напомним, в середине сентября в Украине зарегистрировали первый случай обезьяньей оспы. Известно, что больной никуда не ездил.

Появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указали на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.

Из симптомов заболевания у него наблюдались повышенная температура, сыпь на теле.

Ранее медики также сообщили, сколько украинцев заразились туберкулезом в первый месяц осени.