Появилось традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Сообщил о заседании ставки, на котором докладывали военные разведки. Обсуждали в том числе "достижения на передовой".

Рассказал о телефонных разговорах с премьер-министрами Японии и Нидерландов. Оба политика готовы помочь Украине с ликвидацией последствий каховской катастрофы на юге.

Сообщил, что борьба с последствиями этой катастрофы продолжается.

Прокомментировал решение суда в Нидерландах по скифскому золоту из Крыма. По словам Зеленского, сокровища вернут туда, когда Крым станет украинским.

Поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 2 млрд долларов.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.