Российский журналист-эмигрант Аркадий Бабченко оштрафован на 100 евро за забрасывание яйцами посольства России в Таллине.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В посте он процитировал, как суд описал его проступок: "Лицо нарушило правила поведения в общественном месте, бросая яйца в стену дома, которые загрязнили территорию города". Всего Бабченко успел метнуть четыре яйца.

После вынесения вердикта Бабченко заявил, что воздержится "от совершения дальнейших нарушений" и больше не будет "выбрасывать мусор не в отведенном для этого месте".

Штраф должен быть оплачен в течение 15 дней, то есть не позднее 13 сентября.

Как мы сообщали, в ночь на 30 июля Бабченко кинул четыре яйца в стену здания посольства РФ в Таллинне. Его ненадолго задержала полиция, которая завела дело о проступке по статье "Нарушение общественного порядка".

Она предусматривает штраф до 400 евро. После этого Бабченко рассказывал, что из-за инцидента с яйцами президент Эстонии "в нарушение традиции" не стал приглашать его на ежегодный прием 20 августа в честь Дня независимости страны.

В январе МВД РФ объявило в розыск российского журналиста. Российские издания сообщали, что уголовная статья, по которой Бабченко ищут в России, связана с экстремизмом.