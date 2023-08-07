На Волыни оштрафовали латвийского пенсионера на 51 тысячу гривен за попытку провезти наркотики через пункт пропуска "Ягодин".

Об этом пишут местные издания.

Соответствующий приговор вынес Любомльский районный суд. Из материалов дела известно, что латвийский пенсионер Даниил П. приобрел наркотические вещества, содержащие в своем составе 1,7129 г кокаина и 2,1988 г амфетамина. Наркотики он положил в дорожный чемодан, который разместил в багажном отделении рейсового автобуса Тернополь - Варшава на автостанции в Тернополе.

Однако 3 июля при прохождении погранично-таможенного контроля на территории пункта пропуска "Ягодин" наркотические вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

Действия иностранца квалифицировали по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта, в крупных размерах).

В суд обвинительный акт поступил с соглашением между обвиняемым и прокурором о признании виновности. В итоге пенсионера оштрафовали на 51 тысячу гривен.

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