В Ватикане разъяснили слова папы Римского, призвавшего идти вперед "наследников великой матушки России"
Ватикан опубликовал разъяснение слов папы Римского Франциска, который призвал идти вперед "наследников великой матушки России", чем вызвал резкую критику в Украине.
Святой Престол говорит, что папа не имел в виду возвеличивать имперское прошлое России.
"Папа намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не возвеличивать империалистическую логику и правительственных особ, упомянутых в качестве ориентиров исторических периодов", - говорится в заявлении Ватикана.
В МИД Украины слова папы назвали "империалистической пропагандой".
А пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что "понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни".
Напомним, недавно сообщалось, что президент ОАЭ собрался организовать личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и Путина по просьбе папы римского Франциска.
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