Ватикан опубликовал разъяснение слов папы Римского Франциска, который призвал идти вперед "наследников великой матушки России", чем вызвал резкую критику в Украине.

Святой Престол говорит, что папа не имел в виду возвеличивать имперское прошлое России.

"Папа намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не возвеличивать империалистическую логику и правительственных особ, упомянутых в качестве ориентиров исторических периодов", - говорится в заявлении Ватикана.

В МИД Украины слова папы назвали "империалистической пропагандой".

А пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что "понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни".

Напомним, недавно сообщалось, что президент ОАЭ собрался организовать личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и Путина по просьбе папы римского Франциска.

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