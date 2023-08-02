Папа Римский упрекнул Европу за то, что та не ищет мира в Украине и предложил найти "креативные пути" для его установления.

Об этом он заявил, выступая перед представителями руководства и гражданского общества Португалии.

"В океане истории мы плывем в штормовых водах, и чувствуется нехватка смелых маршрутов по направлению к миру. Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу, в духе свойственного ей диалога хочется спросить: куда ты плывешь, если ты не предлагаешь путей мира, креативные путей для прекращения войны в Украине и для многочисленных кровавых конфликтов во всем мире?", – заявил Папа.

Глава Святого Престола осудил рост инвестиций в производство оружия, отметив, что это приводит к "истощению аутентичного человеческого капитала: образования, здравоохранения, государства всеобщего благосостояния".

Понтифик добавил, что мечтает о Европе, "использующей свои огромные таланты для урегулирования конфликтов".

Ранее Ватикан призвал Совет Европы принять меры, чтобы установить "окончательный и справедливый мир в Украине".

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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